«Аэрофлот» продлил отмену рейсов в Казахстан

Российская авиакомпания «Аэрофлот» продлила отмену рейсов в Казахстан и приостановила продажу билетов, сообщает РИА Новости со ссылкой на перевозчик.

В сообщении авиакомпании говорится, что, в связи с ограничениями, действующими на территории Казахстана, «Аэрофлот» с 5 января 2022 года приостановил выполнение всех собственных регулярных рейсов в города Казахстана. «В настоящее время отмены распространяются на период по 10 января 2022 года (вылеты из РФ), по 11 января 2022 года (вылеты из Республики Казахстан)», — заявили там.

Кроме того, временно приостановлена продажа билетов на собственные рейсы «Аэрофлота» в Казахстан и обратно, которые были запланированы в расписании по 20 января 2022 года (вылеты из РФ), по 21 января 2022 года (вылеты из Казахстана).

О массовых отменах авиарейсов в Казахстан сообщалось ранее. От полетов, помимо «Аэрофлота», отказались AirAstana, «Уральские авиалинии» и Turkish Airlines. Немецкий перевозчик Lufthansa перестал предлагать регулярные рейсы в Алма-Ату. S7 приостановила продажу билетов на рейсы в Казахстан до 23 января.