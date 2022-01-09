Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Казахстане задержали вооруженную банду

В Алматинской области Казахстана задержали вооруженную банду из 20 человек

Фото: Vasily Krestyaninov / АР

В Казахстане задержали вооруженную банду, в которой состояло 20 человек. Об этом сообщает городской департамент полиции, передает РИА Новости.

Уточняется, что задержание произошло в Алматинской области страны. «Задержаны более 20 лиц, у которых изъяли 40 единиц оружия», — говорится в сообщении.

У задержанных обнаружили 25 пистолетов Макарова, пять автоматов Калашникова, винтовки и обрезы. Кроме того, изъяли 500 патронов разного калибра.

Ранее стало известно, что при при попытке пересечь госграницу Казахстана задержали порядка 300 вооруженных человек. Они пытались покинуть страну на автомобильном транспорте и в пешем порядке.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на газ для машин. Протестующие требовали отставки правительства, проведения новых выборов, а также рассмотрения вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В МИД России отказались от уступок в пользу США
Массовая драка приезжих произошла в центре Москвы
В казахстанском городе задержали десятки террористов
Жириновский потребовал дать русским представительство во власти в Казахстане
Французский клуб нацелился на футболиста «Спартака»
Российские военные начали тренировки в Казахстане
Ту-142 продолжат летать над Арктикой и Атлантикой
Москвичей предупредили о снегопаде и плохой видимости
Во Франции заявили о заставшем США врасплох «путинском маневре»
В Казахстане задержали вооруженную банду
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter