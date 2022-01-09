В Казахстане задержали вооруженную банду, в которой состояло 20 человек. Об этом сообщает городской департамент полиции, передает РИА Новости.

Уточняется, что задержание произошло в Алматинской области страны. «Задержаны более 20 лиц, у которых изъяли 40 единиц оружия», — говорится в сообщении.

У задержанных обнаружили 25 пистолетов Макарова, пять автоматов Калашникова, винтовки и обрезы. Кроме того, изъяли 500 патронов разного калибра.

Ранее стало известно, что при при попытке пересечь госграницу Казахстана задержали порядка 300 вооруженных человек. Они пытались покинуть страну на автомобильном транспорте и в пешем порядке.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на газ для машин. Протестующие требовали отставки правительства, проведения новых выборов, а также рассмотрения вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.