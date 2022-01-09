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США решили наложить эмбарго на Россию по аналогии с Кубой и КНДР

AP: США хотят наложить эмбарго на Россию наряду с Ираном, КНДР, Кубой и Сирией

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Вашингтон решил внести Россию в список стран, на которые распространяются наиболее жесткие экспортные ограничения, в случае ее «нападения» на Украину, пишет Associated Press (AP) со ссылкой на американских чиновников.

На данный момент эмбарго наряду с Ираном, КНДР наложено на Кубу и Сирию. Источники издания уточнили, что Москва пострадает из-за экономических ограничений в случае «вторжения» на Украину: Вашингтон хочет внести ее в список стран с эмбарго по аналогии с этими четырьмя государствами.

Эксперты объяснили, что будут введены ограничения на товары, экспортируемые из Америки в Россию, а также вероятно на иностранные товары, изготовленные в рамках юрисдикции США.

Ранее стало известно, что Вашингтон может ввести против Москвы санкции. Согласно данным The New York Times, не исключается введение эмбарго на экспорт американских разработок, необходимых для оборонной и потребительской промышленностей.

Алия Шарафутдинова
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