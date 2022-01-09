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Назван самый полезный хлеб

Финские медики: ржаной хлеб снижает риск развития рака

Фото: Pexels.com

Ржаной хлеб является самым полезным, в нем содержатся особо значимые пищевые волокна, заявила исследователь Института здравоохранения и социального развития Финляндии Ниина Каартинен (Niina Kaartinen), пишет Helsingin Sanomat.

По ее словам, если есть этот продукт один раз в день, женщины в среднем получают 20 процентов клетчатки, а мужчины — 30 процентов. В ржаном хлебе есть витамины группы В, тиамин и фолиевая кислота.

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В хлебе есть такие минеральные вещества как железо, магний, цинк, медь и йод. Профессор Университета Восточной Финляндии Марьюкка Колехмайнен (Marjukka Kolehmainen) согласен с тем, что ключевые полезные свойства ржаного хлеба связаны с клетчаткой. Кроме всего прочего, продукт снижает выработку серотонина в кишечнике, назвал он полезные свойства. Включение в рацион ржаного хлеба положительно повлияет на жировой и углеводный обмен, а также затормозит развитие диабета второго типа.

Ржаной хлеб полезен и для здоровья кишечника, так как снижает риск развития рака этого органа.

Ранее диетолог Ольга Деккер заявила, что хороший хлеб является источником витаминов группы B, клетчатки для кишечника и сложных углеводов, которые помогают дольше не испытывать чувства голода и снижают тягу к сладкому.

Алия Шарафутдинова
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