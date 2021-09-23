Диетолог рассказала о пользе хлеба из второсортной муки

Диетолог Ольга Деккер объяснила, какой хлеб приносит больше пользы для здоровья. Об этом она рассказала в Instagram.

По ее словам, хороший хлеб является источником витаминов группы B, клетчатки для хорошей работы кишечника и сложных углеводов, которые помогают дольше не испытывать чувства голода и снижают тягу к сладкому.

При выборе хлеба следует обращать внимание на его состав. Деккер советует отдавать предпочтение хлебу, испеченному из второсортной или обойной муки. «В муке второго сорта до восьми процентов отрубей, поэтому она гораздо темнее и полезнее муки первого сорта», — утверждает она. При этом чем больше в хлебе белков, тем лучше, а вот углеводов должно быть меньше — не более 40-50 граммов на 100 граммов.

Также диетолог считает, что следует избегать хлеба со сроком годности более двух недель, поскольку он содержит консерванты и загустители. Она рекомендует покупать хлеб без дрожжей, приготовленный на закваске, сыворотке или солоде. «Идеальный вариант правильного хлеба — это домашний белковый цельнозерновой хлеб», — заключила Деккер.

В домашнем хлебе больше белков, меньше углеводов (аж в четыре раза) и меньше калорийность. Это значит, что такой хлеб можно смело есть даже стройнеющим и тем, кто хочет подтянутое тело и крепкое здоровье Ольга Деккер диетолог

Ранее сообщалось, что американские диетологи назвали способы, позволяющие есть хлеб и не полнеть. Они также упоминали о пользе закваски и советовали не покупать хлеб из белой или пшеничной муки.