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Джазового музыканта из Киргизии выдали за погромщика в Казахстане

Киргизского джаз-музыканта Рузахунова выдали за участника митингов в Казахстане

Кадр: Qazaqstan.tv

Джазового музыканта из Киргизии Викрама Рузахунова выдали за участника митингов и погромов в Казахстане. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что исполнитель часто ездил на гастроли в Алма-Ату. Родственники музыканта заявили, что его пытают и удерживают в неизвестном месте.

Ранее один из задержанных в Казахстане признался, что участвовал в протестах за деньги. По его словам, с ним связались незнакомые люди и предложили присоединиться к протесту. В качестве вознаграждения они пообещали 90 тысяч тенге, более 200 долларов США.

После этого выяснилось, что задержанным оказался Рузахунов. На видео мужчина выглядел сильно избитым. Его родственники заявили, что обратились за помощью через СМИ к компетентным органам Киргизии.

Массовые протесты, переросшие в беспорядки, начались в крупных городах Казахстана из-за роста цен на сжиженный газ. Хотя президент стран Касым-Жомарт Токаев ввел государственное регулирование цен на топливо и продукты, граждане выдвинули политические требования и не отказались от выступлений против власти. Глава Казахстана перешел к силовому решению вопроса с протестующими.

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Никита Абрамов
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