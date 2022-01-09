Леонардо Ди Каприо заметили на неэкологичной яхте

Известный своей поддержкой кампаний против человеческого влияния на экологию голливудский актер Леонардо Ди Каприо прокатился на огромной суперъяхте. Об этом сообщает Daily Mail.

Актера заметили на неэкологичной яхте во время отдыха на Карибах. Издание указывает, что за семь миль (11 километров) хода двигатель судна оставляет такой же углеродный след, как автомобиль с бензиновым двигателем, на котором ездили целый год. Отмечается, что заполнение бака такой яхты обойдется владельцу примерно в 250 тысяч фунтов стерлингов (порядка 25 миллионов рублей).

Отдых Ди Каприо проводил с актрисой Камиллой Морроне, падчерицей другой известной голливудской звезды Аль Пачино. Сама яхта принадлежит миллиардеру из Швейцарии.

Леонардо Ди Каприо является представителем ООН по вопросам изменения климата. Сам он называл этот процесс «безотлагательно требующей внимания угрозой, которая вредит всем видам на земле».

Ранее в честь неравнодушного к климату актера назвали вид деревьев. Именем Ди Каприо нарекли вечнозеленое дерево в тропиках Камеруна.