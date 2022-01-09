В России оценили эффективность штрафов за ношение тканевых масок

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» оценила эффективность введения штрафов в России за ношение тканевых масок.

По ее мнению, вводить штрафы за использование таких масок нет необходимости, однако они должны соответствовать определенным стандартам и защищать от инфекций, в том числе от коронавируса.

Специалист напомнила, что маска не должна пропускать капельки слюны, выделяемые при разговоре или кашле человеком. «И если тканевая маска эти частицы пропускает, ее носить не стоит. В ней должно быть минимум слоев. С другой стороны, если она будет слишком плотной, дышать будет сложно», — сказала Соломатина. По ее мнению, для более эффективного нераспространения коронавируса лучше использовать специализированные маски, поскольку они защищают от проникновения слюны.

Собеседница издания добавила, что смысл ношения масок — в защите окружающих людей от заражения инфекцией, поэтому повязка и должна соответствовать определенным стандартам.

Ранее в Румынии ношение обычной не медицинской тканевой маски приравняли к ее отсутствию и решили карать за это граждан штрафом в размере до 570 долларов. За соблюдением норм безопасности будут следить сотрудники полиции и жандармы.