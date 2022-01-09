В МИД России констатировали неоднократные вмешательства извне в дела Казахстана

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков констатировал, что в дела Казахстана неоднократно вмешивались извне. В итоге эти действия оказали негативное влияние на общественный порядок в республике. Об этом дипломат заявил в интервью «Интерфаксу».

«[Они], к сожалению, оказали существенное негативное влияние на общественный порядок, благополучие граждан Казахстана, жителей многих городов этой братской для нас страны», — сказал Рябков.