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В МИД России констатировали неоднократные вмешательства извне в дела Казахстана

Замглавы МИД РФ Рябков: в дела Казахстана неоднократно вмешивались извне

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков констатировал, что в дела Казахстана неоднократно вмешивались извне. В итоге эти действия оказали негативное влияние на общественный порядок в республике. Об этом дипломат заявил в интервью «Интерфаксу».

«[Они], к сожалению, оказали существенное негативное влияние на общественный порядок, благополучие граждан Казахстана, жителей многих городов этой братской для нас страны», — сказал Рябков.

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Варвара Кошечкина
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