Российских водителей предупредили о доплатах за снег на крыше машины

Наличие сугроба на крыше машины может привести к неправильной тарификации при проезде по платным автомобильным дорогам. Об этом предупредила российских водителей госкомпания «Автодор» в Telegram-канале.

Доплатить за снег придется в том случае, если сугроб на автомобиле высокий. Как пояснили в компании, система на платных участках определяет категорию транспортного средства по наивысшей точке.

Кроме того, в условиях плохой видимости большой слой снега может превратить автомобиль в невидимку, а также стать причиной ДТП: при торможении подтаявший на крыше сугроб сползет на ветровое стекло, полностью закрыв обзор. Также существует риск повредить другие автомобили, поскольку на высокой скорости снег и лед слетят назад.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин призвал автомобилистов не оставлять надолго машины под снегом. По его словам, через несколько дней снежный покров затвердеет и очистить автомобиль будет гораздо сложнее.