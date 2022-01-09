Российские туристы смогут проверять надежность туроператора до покупки путевок

Российские туристы смогут проверять надежность туроператора до покупки путевки, пишет «Российская газета».

Сообщается, что в 2022 году в силу вступит закон о реестре турагентов. Так, все юридические лица и индивидуальные предприниматели из этой сферы должны будут внести свои данные в список либо прекратить работу. Реестр в электронном виде будет вести Ростуризм, а данные будут доступны всем россиянам, планирующим отпуск.

По информации издания, сведения о регистрации компании можно будет проверить с телефона. Также можно будет уточнить, существует ли конкретный тур — в списке будут отмечены и агенты, его рекламирующие, и центры бронирования. Закон поможет снизить количество мошенников на рынке, надеются эксперты.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил государственную программу «Развитие туризма» до 2030 года. Среди целей программы — развитие современной инфраструктуры для туризма, поддержка деловых и общественных инициатив по развитию туризма и создание безопасной и комфортной среды для путешествий по России.