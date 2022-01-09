Ту-142 продолжат летать над Арктикой и Атлантикой

Экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142 объединения ВВС и ПВО Северного флота продолжат практику длительных полетов в оперативно важных районах Атлантического и Северного Ледовитого океана, сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве назвали данную задачу приоритетной в 2022 году. В 2021-м Ту-142 «неоднократно выполняли задачи в международном воздушном пространстве над Арктикой и Атлантикой», подчеркнули в Минобороны. Средняя продолжительность полетов в дальнюю морскую зону составила около 10 часов. Среднее пройденное расстояние превышало 7 тысяч километров.

Летчики в том числе занимались воздушным патрулированием и проводили ледовую разведку в Арктике.

«Все полеты были выполнены в строгом соответствии с международными правилами и договорами об использовании воздушного пространства без нарушения границ приморских государств», — утверждают в Минобороны.

Ранее стало известно, что российская подлодка и британский фрегат «Тип 23» Northumberland столкнулись в Атлантическом океане.

