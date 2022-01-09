В Роспотребнадзоре предсказали подъем заболеваемости COVID-19 после праздников

К концу новогодних праздников или сразу после них в России может случиться подъем заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

По его словам, данная тенденция может быть обусловлена распространением нового омикрон-штамма.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Анатолий Альтштейн предрек рекордную заболеваемость COVID-19 в России из-за омикрона. Он отметил, что с приходом нового штамма коронавируса при правильном диагностировании Россию ждет увеличение числа заболевших По словам специалиста, из-за омикрона количество выявленных случаев COVID-19 может превысить 100 тысяч ежесуточно.

