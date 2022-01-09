Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Роспотребнадзоре предсказали подъем заболеваемости COVID-19 после праздников

Эксперт Роспотребнадзора Хафизов: после праздников может вырасти заболеваемость COVID-19

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

К концу новогодних праздников или сразу после них в России может случиться подъем заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

По его словам, данная тенденция может быть обусловлена распространением нового омикрон-штамма.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Анатолий Альтштейн предрек рекордную заболеваемость COVID-19 в России из-за омикрона. Он отметил, что с приходом нового штамма коронавируса при правильном диагностировании Россию ждет увеличение числа заболевших По словам специалиста, из-за омикрона количество выявленных случаев COVID-19 может превысить 100 тысяч ежесуточно.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США перечислили бесполезные для НАТО страны
Корейский рэпер рассказал об основных отличиях Москвы и Сеула
Украинские силовики открыли стрельбу из гранатометов в Донбассе
В Чечне опровергли пожар и взрыв на нефтебазе
Песков рассказал об информировании Путина по итогам переговоров с США в Женеве
В Роспотребнадзоре предсказали подъем заболеваемости COVID-19 после праздников
Врач рассказала о наиболее тяжелом течении коронавируса у детей
В Нью-Йорке произошел самый смертоносный за 30 лет пожар
В Совфеде ответили на заявление Борреля об участии Киева в переговорах с Россией
Российские туристы смогут проверять надежность туроператора до покупки путевок
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter