Российская фигуристка Алина Загитова записала танец с блогером Даней Милохиным. Видео опубликовано в TikTok спортсменки.

19-летняя Загитова станцевала с Милохиным, который был среди участников проекта «Ледниковый период». Партнером блогера стала фигуристка Евгения Медведева. Пара заняла третье место по итогам сезона.

Загитова — одна из ведущих проекта вместе с Алексеем Ягудиным. Она принимает участие в съемках «Ледникового периода» с 2020 года.

Фигуристка стала обладательницей золотой медали на Играх в Пхенчхане. Также она становилась чемпионкой мира и Европы. В декабре 2019-го спортсменка объявила о приостановке спортивной карьеры.