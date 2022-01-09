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Загитова станцевала с Милохиным

Фигуристка Алина Загитова выложила в TikTok танец с блогером Даней Милохиным

Кадр: alina_zagi_ / TikTok

Российская фигуристка Алина Загитова записала танец с блогером Даней Милохиным. Видео опубликовано в TikTok спортсменки.

@alina_zagi_ @danya_milokhin ♬ оригинальный звук - а3

19-летняя Загитова станцевала с Милохиным, который был среди участников проекта «Ледниковый период». Партнером блогера стала фигуристка Евгения Медведева. Пара заняла третье место по итогам сезона.

Загитова — одна из ведущих проекта вместе с Алексеем Ягудиным. Она принимает участие в съемках «Ледникового периода» с 2020 года.

Фигуристка стала обладательницей золотой медали на Играх в Пхенчхане. Также она становилась чемпионкой мира и Европы. В декабре 2019-го спортсменка объявила о приостановке спортивной карьеры.

Николай Костюков
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