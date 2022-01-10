Фигурантов дела об отравлении алкоголем в Тюмени потребовали арестовать

В Тюмени следователи потребовали арестовать 10 подозреваемых по делу об отравлении метиловым спиртом. Об этом сообщает ТАСС.

Их задержали сотрудники МВД по подозрению в причастности к преступлению, в ходе которого суррогатным алкоголем смертельно отравились девять человек.

Расследование дела продолжается.

8 января стало известно, что девять человек умерли от отравления спиртом в Тюмени. По версии следствия, с 3 января 2022 года в торговых точках на улицах города продавалась нелицензионная спиртосодержащая жидкость с водочной этикеткой «Родники Сибири».

По факту смертей девятерых тюменцев, выпивших этот алкоголь, было заведено уголовное дело по части 3 статье 238 УК РФ («Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).