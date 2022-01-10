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Депутат Госдумы сравнил антипрививочников с городскими сумасшедшими

Депутат Морозов: из-за испуга перед COVID-19 в обществе появляются сумасшедшие размышления
Олег Морозов

Олег Морозов. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Депутат Госдумы Олег Морозов сравнил антипрививочников с городскими сумасшедшими. Об этом он заявил в интервью изданию «Украина.ру».

По словам депутата, противников вакцинации от COVID-19, поддерживающих теории заговора, можно приравнять к сторонникам самых диких конспирологических теорий — например, о плоской Земле. «Ковид разносит общество, у людей настолько силен испуг перед будущим, перед этим вирусом, что отсюда все эти совершенно сумасшедшие размышления об опылении из космоса мифическими врагами», — сказал Морозов. Он отметил, что сейчас такие люди ведут за собой часть общества, хотя раньше их не восприняли бы всерьез.

«Это вообще характерно времени, когда конструкция начинает хоть немного шататься, обязательно появляются чумаки, кашпировские и сторонники плоской земли. Видимо, так устроена человеческая психика», — заключил Морозов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал противников вакцинации от коронавирусной инфекции «опасными дураками». Своим мнением он поделился в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия 1».

Марина Совина
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