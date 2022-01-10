В Европе назвали реалистичные темы переговоров с Россией

Запуск продолжительных и серьезных переговоров по вопросам безопасности отвечает интересам всех сторон — и России, и Запада, и Украины. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил Том Сауэр, профессор международной политики в бельгийском Университете Антверпена.

Политолог также назвал реалистичные темы переговоров Запада с Россией. Одна из них — ситуация на востоке Украины: необходимо либо добиться полного выполнения минских договоренностей, либо провести повторные переговоры и заключить новый, обновленный вариант соглашений. Кроме того, стороны могли бы договориться о прекращении поставок вооружений на Украину как со стороны Запада, так и со стороны России, а также статус Украины в рамках евробезопасности.

Другое важное направление для углубленных переговоров связано с общими вопросами безопасности в Европе. Так, стороны могли бы обсудить подписание новой версии Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Россия и США, в свою очередь, могут продолжить консультации по вопросам, связанным с размещением ядерного оружия в Европе, и выработать новое соглашение на замену Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, прекратившему действие в 2019 году. Наконец, стороны могли бы обсудить применение противоспутникового оружия и систем ПРО, а также меры по укреплению доверия в краткосрочной перспективе, отметил Сауэр.

Ранее в Женеве начались переговоры России и США по гарантиям безопасности. Встреча проходит в закрытом формате. Основные темы российско-американских консультаций — вопрос о неразмещении ракет средней и малой дальности вблизи российских границ, отказ от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и сокращение числа военных учений. Главами российской делегации назначены заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был заключен в 1990 году между членами НАТО и странами-участницами Организации Варшавского договора. В 1999 году на саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе была разработана обновленная версия договора, но соглашение об его адаптации не ратифицировала ни одна страна Североатлантического альянса, а в 2007 году Россия приостановила свое участие в соглашении.