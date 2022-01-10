Российского прокурора отказались освободить из-под ареста

Новосибирский областной суд отказался освободить арестованного 47-летнего Олега Бушмакина, бывшего прокурора Дзержинского района Новосибирска, которого обвиняют в коррупции. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщили в пресс-службе суда.

Фигурант дела останется под стражей до 10 февраля, согласно постановлению Железнодорожного суда, который 10 декабря по ходатайству следствия избрал ему меру пресечения.

Экс-прокурору вменяется получение взяток и превышение должностных полномочий. По версии следствия, с мая по июль 2019 года Бушмакин получил через посредников 150 тысяч рублей от директора компании «Сибсма» Сергея Долгушина. Взамен обвиняемый предоставил коммерсанту копии документов из материалов доследственной проверки в отношении Долгушина по факту неуплаты им налогов.

Также Бушмакин, по данным следователей, в 2018 году поручил начальнику отдела полиции поставить на миграционный учет иностранца в обход требований закона.

Прокурора задержали 9 декабря 2021 года.