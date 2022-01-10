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Названа причина самого смертоносного пожара в Нью-Йорке за 30 лет

Шеф спасателей Нью-Йорка Найгро: пожар с 19 жертвами начался из-за электрообогревателя

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Причиной самого смертоносного пожара в Нью-Йорке за 30 лет стал неисправный электрообогреватель в спальне одной из квартир. Такую причину назвал глава пожарного управления города Дэниэл Найгро, передает РИА Новости.

«Дверь в квартиру оставалась, к несчастью, открытой, когда хозяева ушли. Дым распространился по зданию», — объяснил шеф спасателей.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 19 человек погибли в результате пожара, вспыхнувшего в одном из жилых домов в нью-йоркском Бронксе, среди них девять детей. Кроме того, как минимум 63 человека получили повреждения различной степени тяжести от дыма и огня, состояние 32 из них оценивается как опасное для жизни. С огнем боролись около 200 пожарных.

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Марина Совина
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