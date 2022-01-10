В Совфеде назвали Украину страной победившего терроризма

Украина стала страной победившего терроризма, считает сенатор Совфеда Сергей Цеков. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что причина этого во многом заключается в игнорировании главами государства общенациональных интересов в угоду личным потребностям.

Цеков предположил, что избежать событий на Майдане в 2014 году помогло бы установление Украиной дружественных отношений с Россией и странами СНГ, а также вступление в ОДКБ. Но государство не пошло на такой шаг, превратившись в страну победившего терроризма.

Информационная обработка

«Все, кто имел возможность восстановить дружеские отношения с Россией, либо живут в Украине и преуспевают, как экс-президенты Леонид Кучма и Виктор Ющенко, либо бежали в Россию, как Виктор Янукович. И, на самом деле, в глубине своей души они очень жалеют, что превратили Украину в такое жалкое государство, но даже с собой они не искренни. Они все равно будут говорить, что страна веками стремилась к независимости, но на деле эти политики просто поставили личные, карьерные, групповые интересы на первое место. Никто из них не был настоящим государственным деятелем, способным позаботиться об Украине», — считает сенатор.

Во многом нынешнее плачевное состояние Украины Цеков связывает с дезинтеграционными процессами, которые начались еще при Кучме, даже написавшем книгу «Украина — не Россия». Сенатор отметил, что Кучма пытался быть открытым политиком, работать и с Западом, и с США, и с Россией. Но единственной задачей Запада, по убеждению собеседника «Ленты.ру», было превращение Украины в антипод России.

«В целом им это во многом удалось, а информационная обработка дала очень хорошие результаты. Все СМИ кричат о том, что Россия — враг, Владимир Путин — враг. Хотя интересно, что до 2014 года именно Путин был самым популярным политиком в Украине. Но началась информационная обработка, закрытие российских социальных сетей, СМИ, и теперь все говорят только то, что нравится украинским нациками», — резюмировал политик.

В случае когда СМИ, журналисты, отдельные лица пытаются транслировать иную точку зрения, их запугивают, а иногда даже убивают. Потому Цеков уверен: на территории государства воцарился террор, а к власти пришли настоящие террористы.

«Они могут сколько угодно говорить о том, что вольные, что у них свобода слова. Но свобода слова действует только тогда, когда говорятся вещи, угодные нацикам. Украина сегодня — государство, в котором терроризм победил», — заключил Цеков.