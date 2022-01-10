Поймали соучастника убийства бизнесмена из дела о хищениях из бюджета Дагестана

Следователи вышли на соучастника убийства бизнесмена Мурадхана Ризаева, который был застрелен 3 января в Махачкале. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России (СКР).

9 января по подозрению в совершении преступления был задержан 36-летний житель Дагестана. С ним проводятся следственные действия, устанавливаются сообщники задержанного.

По версии следствия, в 9 часов 3 января неустановленный преступник несколько раз выстрелил из гладкоствольного огнестрельного оружия в Ризаева, который скончался на месте от полученных ранений.

Погибший был одним из основателей строительной компании «Гранит». За хищение 576 миллионов рублей из бюджета Дагестана и легализацию 4,6 миллиона рублей при реализации программы переселения из аварийного жилья в 2016-2017 годах бизнесмен был приговорен к 4,5 годам заключения. Кассационный суд отменил приговор Ризаеву и направил дело на новое рассмотрение. Погибший также приходился родственником бывшему министру строительства Ибрагиму Казибекову, который объявлен в международный розыск по обвинению в хищении бюджетных средств. Между ними был конфликт, возникший в связи с уголовным делом, отмечает «Черновик».