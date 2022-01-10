Россиянам раскрыли способ наладить режим питания после праздников

Россиянам необходимо устроить разгрузочный день после переедания на долгих новогодних праздниках. Такой способ наладить режим питания раскрыла в беседе с «Тульской службой новостей» врач-диетолог Юлия Бурякова.

Она напомнила, что в диетологии существует так называемые монодни, в которые людям разрешается употреблять в пищу только два продукта, например, кефир и творог. Также, по словам Буряковой, эффективны комбинированные диеты, которые включают овощи, фрукты, яичный белок и белое мясо.

«Пациентам я рекомендую именно комбинированный разгрузочный день — продукты равномерно употребляются в течение дня, вечер же остается свободным от углеводов», — заметила врач.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский заявил, что многие россияне едят зимой меньше фруктов, чем в другие времена года.

Он рекомендовал есть свежие фрукты в течение всего года, поскольку их употребление уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет иммунитет, а также предотвращает возможные сбои в работе эндокринной и пищеварительной систем. Эти продукты богаты водорастворимыми витаминами, а также клетчаткой.