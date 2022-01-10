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Песков рассказал об информировании Путина по итогам переговоров с США в Женеве

Песков: Путину своевременно доложат об итогах первой встречи с США в Женеве
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин будет своевременно проинформирован об итогах первой российско-американской встречи по гарантиям безопасности, которая состоялась в Женеве. Об этом передает ТАСС.

«Президенту будет доложено своевременно», — заявил он, отвечая на вопрос журналиста о том, сообщили ли главе государствах о результатах беседы в узком составе.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков оценил итоги предварительной части переговоров с США по гарантиям безопасности в Женеве. По его словам, разговор с американцами был сложный, но деловой.

9 января в Женеве состоялась встреча, предваряющая официальные переговоры РФ-США по гарантиям безопасности. Она продлилась более двух часов.

Российско-американские консультации будут проходить в Женеве 9-10 января. Затем намечено заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе и консультации в Вене на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Марина Совина
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