Песков рассказал об информировании Путина по итогам переговоров с США в Женеве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин будет своевременно проинформирован об итогах первой российско-американской встречи по гарантиям безопасности, которая состоялась в Женеве. Об этом передает ТАСС.

«Президенту будет доложено своевременно», — заявил он, отвечая на вопрос журналиста о том, сообщили ли главе государствах о результатах беседы в узком составе.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков оценил итоги предварительной части переговоров с США по гарантиям безопасности в Женеве. По его словам, разговор с американцами был сложный, но деловой.

9 января в Женеве состоялась встреча, предваряющая официальные переговоры РФ-США по гарантиям безопасности. Она продлилась более двух часов.

Российско-американские консультации будут проходить в Женеве 9-10 января. Затем намечено заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе и консультации в Вене на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

