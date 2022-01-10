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Фильм «Власть пса» завоевал «Золотой глобус» за лучшую драму

Картина «Власть пса» получила «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический фильм»
Бенедикт Камбербэтч

Бенедикт Камбербэтч. Фото: Mark Blinch / Reuters

Фильм «Власть пса» новозеландского режиссера Джейн Кэмпион завоевал «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический фильм». Об этом сообщает учредитель премии Ассоциация иностранной прессы Голливуда (HFPA) в своем Twitter-аккаунте.

На награду также претендовали «Белфаст» Кеннета Брана, «CODA: Ребенок глухих родителей», «Дюна» Дени Вильнева и «Король Ричард».

Во «Власти пса» сыграли британский актер Бенедикт Камбербэтч, актриса Кирстен Данст и другие знаменитые артисты. Коди Смит-Макфи, исполнивший роль второго плана в кинокартине, получил за нее «Золотой глобус». Отмечается, что режиссер «Власти пса» Джейн Кэмпион тоже завоевала «Золотой глобус» за свою работу.

При этом премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая комедия/мюзикл» получила «Вестсайдская история» Стивена Спилберга, а японская драма «Сядь за руль моей машины» завоевала награду как лучший иностранный фильм.

Ранее сообщалось, что американский актер Уилл Смит завоевал «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль в драме» за фильм «Король Ричард». Кинокартина, в которой Смит исполнил главную роль, рассказывает о жизни отца теннисисток Винус и Серены Уильямс.

Марина Совина
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