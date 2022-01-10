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Сотрудница музея в Алма-Ате рассказала о помощи «духов воинов» перед мародерами

Сотрудница Центрального Государственного музея Казахстана отговорила мародеров от грабежа

Фото: Ольга Головко / РИА Новости

Заместитель директора Центрального Государственного музея Казахстана в Алма-Ате Бибигуль Дандыгараева рассказала о помощи «духов предков и древних воинов» перед мародерами, которые ворвались в музей во время беспорядков. Ее слова в эфире телеканала «Хабар 24» передает РИА Новости.

Сотрудники музея ночевали на рабочих местах, так как боялись, что мародеры могут разграбить коллекцию Как рассказала Дандыгараева, толпа подошла к зданию около 4 часов утра. Участники беспорядков ворвались в музей, чтобы «взять на вооружение мечи и копья гуннских и сакских воинов», отметил телеканал.

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6 января

По словам Дандыгараевой, мародеры выломали дверь, после чего вошли 6-7 человек, а сзади них была толпа из 200 человек. Некоторые из них были вооружены ножами. «Я точно не помню, что им говорила, но пыталась их убедить не трогать ничего, ведь это наша общая история, которую нельзя потерять», — поделилась она. В результате сотруднице удалось отговорить нападавших от грабежа экспонатов. Как отметила сама Дандыгараева, в этом ей помогли «духи предков и древних воинов».

6 января стало известно, что в ходе беспорядков в Казахстане был уничтожен золотой фонд казахского кино. Фильмотека сгорела в результате пожаров.

Марина Совина
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