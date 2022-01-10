Дочь Урганта снялась в откровенном образе и вызвала споры среди подписчиков

Дочь телеведущего Ивана Урганта Эрика Куталия поделилась снимками в откровенном образе и удивила поклонников. Соответствующие фото и комментарии опубликованы на ее странице в Instagram.

21-летняя Куталия разместила серию кадров, на которых она позирует вместе с друзьями. Девушка снялась в блестящем кроп-топе с бахромой, мини-юбке бежевого цвета и черных туфлях на невысоком каблуке. Свой образ она дополнила рваными зелеными чулками. При этом на одной из фотографий Куталия демонстрирует оголенные ягодицы.

Публикация дочери Урганта, которая набрала почти 13 тысяч лайков, вызвала споры среди ее подписчиков. Так, некоторые фанаты восхитились внешним видом звезды. «Красота», «Сексуальная красотка», «Выглядишь потрясно», «Хорошие», «Откровенно, но красиво!» — высказывались они.

В то же время другие пользователи сети не оценили новый пост Куталии. «Ничего не понятно», «Девочка пропала», «Тебя же вроде учиться отправили», «Ужас», «Для чего это?», «Девочки в свободной стране, где легально разрешена марихуана, могут делать что хотят», — писали юзеры.

В августе Эрика Куталия порадовала поклонников снимком в прозрачном платье. Ее запечатлели в черном платье на бретелях длины макси, прозрачная ткань которого демонстрирует ее белое нижнее белье. Образ девушки дополнили грубые ботинки, небольшая сумка и колье.