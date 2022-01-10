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В Евросоюзе заявили о готовности помочь Казахстану

Боррель заявил о готовности Европейского союза помочь Казахстану преодолеть кризис

Фото: Ukrainian Governmental Press Service / Reuters

Европейский союз готов помочь Казахстану преодолеть сложившийся кризис. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в личном Twitter-аккаунте.

Боррель призвал стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые разместили военный контингент на территории Казахстана, уважать человеческие права и свободы. «Выражаем большое беспокойство по поводу ситуации в Казахстане. Права и безопасность граждан должны быть гарантированы. Миротворческие силы [ОДКБ] должны помнить об этом и избегать насилия. Мы выражаем готовность помочь Казахстану преодолеть этот кризис», — говорится в публикации.

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О решении казахстанских властей привлечь миротворцев ОДКБ для подавления беспорядков в республике стало известно 5 января. Первый борт с российскими войсками прибыл в Алма-Ату 6 января. В республику также был направлен контингент из Белоруссии и Армении. Как уточнил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, миротворческие силы ОДКБ пробудут в стране до тех пор, пока не стабилизируется обстановка.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за стремительного роста цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. К среде, 5 января, митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия.

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Дмитрий Сотак
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