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Крупнейшая экономика Европы потеряла рекордную сумму из-за стихии

Bloomberg: наводнения обошлись Германии в рекордные 40 миллиардов долларов за 2021 год

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

За 2021 год ущерб Германии от стихийных бедствий значительно превысил сумму, покрываемую страховыми компаниями. О рекордных потерях от наводнений сообщает Bloomberg.

Проливные дожди, опустошившие некоторые районы западной Германии в июле 2021 года, обошлись крупнейшей экономике Европы в 40 миллиардов долларов. Лишь четверть этой сумму покроют страховые компании. Объем выпавших в стране в июле осадков оказался самым высоким за последние 100 лет. Дожди привели к наводнениям, которые смысли здания и серьезно повредили такую важную инфраструктуру, как железнодорожные пути, дороги и мосты. Более 220 человек погибли.

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Главный специалист по климату в страховой компании Munich Re Эрнст Раух утверждает, что между изменением климата и увеличением ущерба от штормов прослеживается четкая связь. По мнению эксперта, стихийные бедствия и экстремальные погодные явления станут более частными и более серьезными из-за глобального потепления.

В декабре 2021 года сильные ливни обрушились на северо-восток Бразилии. Из-за дождей в регионе прорвало две платины. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома. От стихийного бедствия пострадали не менее 50 городов, а 16 тысяч граждан остались без домов.

Александра Мирошникова
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