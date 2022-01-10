Поставки газа из Европы на Украину за год снизились в шесть раз

Поставки природного газа на Украину из Евросоюза в 2021 году уменьшились в 6,2 раза (на 13,34 миллиарда кубометров) по сравнению с 2020 годом, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Оператора ГТС Украины». За весь прошлый год в страну импортировали 2,56 миллиарда кубометров.

Поставки топлива из Европы резко сократились в сентябре, когда регион поразил энергетический кризис и нехватка газа. В августе 2021 года на Украину поставили 0,567 миллиарда кубометров, а в сентябре — 0,665 миллиарда кубометров. Далее транзит постепенно снижался и в декабре импорт составил 0,015 миллиарда кубометров.

Основным поставщиком газа на Украину в 2021 году была Венгрия — оттуда украинцы получили 2,198 миллиарда кубометров. За ней следуют Словакия (0,285 миллиарда кубометров) и Польша (0,079 миллиарда кубометров). «Оператор ГТС Украины» также заявил, что в минувшем году успешно работал над расширением гарантированных мощностей для импорта топлива.

«В частности, для надежного обеспечения природным газом пограничных потребителей Одесской области с румынским оператором согласована гарантированная мощность на точке Исакча/Орловка на дневной основе, которая зависит от объемов потребления природного газа внутри страны. Кроме того, с 1 января 2022 года стала доступна гарантированная мощность по венгерскому направлению — восемь миллионов кубометров в сутки» — указала компания.

Благодаря обширным запасам на «таможенном складе» в подземных хранилищах (ПХГ) экспорт и реэкспорт газа Украиной в 2021 году составил 2,5 миллиарда кубометров. В частности, в Венгрию поступило 1,5 миллиарда кубометров, в Словакию — 0,6 миллиарда кубометров, в Польшу — 0,36 миллиарда кубометров, в Молдавию — 0,07 миллиарда кубометров. Глава компании Сергей Макогон заявил, что власти Украины опасаются дальнейшего сокращения транзита российского газа через страну, поэтому намерены усилить надежность и гибкость системы газоснабжения государства.

Однако по состоянию на 8 января запасы природного газа в ПХГ Украины составляют 13,02 миллиарда кубометров, почти вдвое (на 43,44 процента) меньше, чем было годом ранее, пишет ТАСС со ссылкой на данные компании «Укртрансгаз». При проектной мощности украинских хранилищ в 30,95 миллиардов кубометров не задействованы почти 16,95 миллиардов кубометров, таким образом, уровень наполненности ПХГ составляет 42,1 процента. В конце декабря глава «Газпрома» констатировал, что Украина столкнулась с исторически минимальными запасами газа.