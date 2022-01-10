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Умер актер фильма «Ночь в Роксбери»

Американский актер Дуэйн Хикман скончался от осложнений, связанных с болезнью Паркинсона

Кадр: Pop Goes The Culture TV / YouTube

Умер американский актер, продюсер и режиссер Дуэйн Хикман. Об этом сообщает Deadline.

87-летний артист фильма «Ночь в Роксбери» скончался в своем доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стали осложнения, связанные с болезнью Паркинсона.

Дуэйн Бернард Хикман родился 18 мая 1934 года. Он впервые появился на экране в шесть лет. Среди наиболее известных ролей актера — «Кэт Баллу», «Она написала убийство», «Диснейленд», «Чарльз в ответе», «Американская школа», «Бестолковые», «Доктор Голдфут и бикини-машины», «Железная сторона» и «Мальчик с зелеными волосами». В качестве режиссера Хикман работал над такими сериалам, как «Сестра, сестра», «Чарльз в ответе», «Смена образа жизни», «Гарри и Хендерсоны», «Создавая женщину» и «Староста класса».

Ранее в понедельник, 10 января, стало известно о смерти американского актера Боба Сагета. Он запомнился ролью Дэнни Таннера в американском ситкоме «Полный дом» и в качестве ведущего телепередачи America’s Funniest Home Videos. С 2005 года он озвучивал Теда Мосби из будущего в сериале «Как я встретил вашу маму».

Марина Погосян
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