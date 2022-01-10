Умер американский актер и стендапер Боб Сагет

Скончался американский актер и стендапер Боб Сагет (Robert Saget). Об этом в Twitter сообщил офис шерифа графства Ориндж (штат Флорида, США).

Уточняется, что сотрудники отеля The Ritz-Carlton в Орландо обнаружили в номере тело мужчины. Впоследствии его опознали как Сагета.

Детективы не заметили на месте ЧП каких-либо улик, указывающих на насильственную смерть. Также в деле о смерти не фигурируют наркотики.

Сагет родился в 1956 году в Филадельфии. Более всего он запомнился ролью Дэнни Таннера в американском ситкоме «Полный дом» и в качестве ведущего телепередачи America’s Funniest Home Videos. С 2005 года он озвучивал Теда Мосби из будущего в сериале «Как я встретил вашу маму». Также получил известность за непристойные шутки в своих выступлениях.

15 сентября 2021 года на 62-м году жизни после длительной борьбы с раком умер популярный канадский стендап-комик и сценарист Норм Макдональд (Norm Macdonald). За неделю до этого сообщалось о смерти от онкологического заболевания 42-летнего британского стендап-комика Фила Джеррода (Phil Jerrod).