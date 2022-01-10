Марина Хлебникова впервые раскрыла подробности пожара в своей квартире

Российская певица Марина Хлебникова в эфире программы «Прямой эфир. Андрей Малахов» впервые раскрыла подробности пожара в ее квартире. Ее слова приводит Starhit.

Исполнительница назвала короткое замыкание возможной причиной случившегося. Она отметила, что в тот день чувствовала сильную усталость, так как только вернулась с тяжелых гастролей. Вернувшись домой, она сходила в магазин и аптеку, а затем потеряла сознание.

Хлебникова пояснила, что обычно засыпает с включенным компьютером. «Я поставила зарядку. Потом поставила киношку какую-то. Что-то еще заряжала дополнительно. Могло быть короткое замыкание. Все родные в порядке, а я пострадала», — сказала певица.

19 ноября стало известно, что Марина Хлебникова впала в кому. Сообщалось, что артистка после пожара находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Знаменитость сильно пострадала во время пожара в своей двухуровневой квартире на улице Ратной в Москве, она получила многочисленные ожоги тела.