Доктор Мясников развеял популярные у россиян мифы об иммунитете

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» развеял популярные у россиян мифы об иммунитете. Выпуск, в котором он перечислил распространенные заблуждения, доступен на YouTube.

По словам доктора, многие считают, что иммунитет — это общее состояние здоровья и способность организма сопротивляться факторам внешней среды. «Это, наверное, правильно, но мы-то, врачи, имеем в виду другое, когда говорим [об иммунитете]. Для нас иммунитет — это точные цифры, четкая система», — сказал Мясников. Он пояснил, что специалисты имеют в виду набор и количество антител, значения Т-лимфоцитов и другие медицинские показатели. Кроме того, доктор подчеркнул, что медики разделяют врожденный и приобретенный иммунитет.

По мнению Мясникова, мифы об иммунитете возникают именно из-за того, что многие неправильно понимают значение этого слова. Первым распространенным заблуждением доктор назвал уверенность в том, что простуда у детей связана со слабым иммунитетом. Специалист заверил, что часто болеть ОРВИ в раннем возрасте нормально. «Это его (ребенка — прим. «Ленты.ру») знакомство с вирусами и инфекциями. Аденовирус, коронавирус человеческий, новый коронавирус, риновирус, синцитиальный вирус — пока он этим не переболеет, он не получит защиту», — пояснил Мясников.

Помимо этого, доктор прокомментировал миф о том, что чем тяжелее переносит пациент простуду, тем слабее иммунитет. По словам медика, на самом деле на ухудшение работы иммунитета влияют синдром иммунодефицита и ряд хронических заболеваний. К таковым относятся хроническая почечная недостаточность, тяжелая форма сахарного диабета и некоторые другие заболевания. Кроме того, иммунитет может быть снижен при беременности, добавил он.

Мясников также развеял миф о том, что при сильном иммунитете делать прививку не обязательно. «Вы не можете оценить свой природный иммунитет», — подчеркнул врач. Кроме того, он не согласился с тем, что людям со слабым иммунитетом нужно принимать иммуномодуляторы и иммуностимуляторы. Мясников заявил, что врачи назначают их в попытках укрепить местный иммунитет пациента, но эффективность этой меры невысока. «Вы понимаете, если бы у нас было мощное средство для восстановления того иммунитета, про который говорю я, то была бы совсем другая жизнь или СПИД был бы излечим», — заключил он.

Ранее Мясников развеял популярные у россиян мифы о похмелье. В частности, он высказался об эффективности обезболивающих, смешивании спиртных напитков и опасности алкоголя для жизни.