В Алма-Ате снова пропал интернет

В городе Алма-Аты, который стал центром массовых беспорядков в Казахстане, снова пропал интернет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

В понедельник, 10 января, власти республики вернули гражданам доступ в сеть спустя более трех суток его отсутствия. После нескольких часов работы и мобильный, и стационарный интернет в городе вновь был отключен. Причины произошедшего пока не называются.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за стремительного роста цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К среде, 5 января, митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.

На онлайн-саммите организации, который прошел 10 января, политик назвал произошедшее попыткой государственного переворота, инспирированного извне. С этой позицией согласились и другие лидеры государств ОДКБ, в том числе президент России Владимир Путин.