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Ирина Шейк показала фото в латексном наряде с декольте

Российскую супермодель Ирину Шейк запечатлели в облегающих легинсах и боди с декольте

Фото: @irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк показала подписчикам новую фотографию в откровенном образе. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram в понедельник, 10 января.

36-летняя манекенщица опубликовала кадр, на котором она позирует спиной к фотографу. Знаменитость запечатлели в латексном наряде, а именно в боди с глубоким декольте и легинсах с прозрачными вставками. На первом размещенном снимке она придерживает ягодицы руками, а на втором — демонстрирует подписчикам топ и чокер в виде цепи.

«Результат совсем скоро — но не для вас», — подписала она публикацию. Шейк не раскрыла личность автора съемки и не уточнила, для какого бренда она фотографировалась в подобной одежде. Помимо этого, модель не отметила бренды своих облегающих вещей.

В декабре Ирина Шейк также появилась на публике в обнажающем грудь топе и была обругана в сети. Она посетила премьеру фильма «Аллея кошмаров» в Нью-Йорке в темно-сером брючном костюме в полоску в сочетании с кожаным топом. «Ирина красавица, но ее наряд уж слишком экстремален. Ей следует выглядеть более изысканно и меньше оголяться», — писали фанаты об образе манекенщицы.

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Майя Пономаренко
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