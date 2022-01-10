Раскрыты причины разницы размера карманов на мужских и женских джинсах

Модельер Эмили Келлер (Emily Keller) раскрыла три причины, по которым карманы на женских джинсах традиционно делают меньше, чем на мужских. Соответствующей информацией она поделилась на портале Quora.

В первую очередь, по словам дизайнера, таким образом производители экономят на материалах из-за их высокой стоимости. Женщина объяснила, что из-за тренда на быструю моду (термин, используемый модными ритейлерами для обозначения быстрого обновления ассортимента марки несколько раз в сезон — прим. «Ленты. ру») фабрикам не выгодно создавать качественную и функциональную одежду, и поэтому они выпускают дешевые изделия с декоративными элементами маленького размера.

Во-вторых, эксперт подчеркнула, что обычно женские джинсы шьются так, чтобы ткань плотно прилегала к телу. Модельеры отказываются от глубоких карманов, чтобы материал не топорщился и не искажал силуэт фигуры.

Кроме того, Келлер добавила, что в настоящий момент большинство женских джинсов производят с добавлением эластичной лайкры. При наличии больших карманов брюки растягиваются и со временем деформируются, теряя свой первоначальный вид и приходя в негодность.

«Не вините модельеров. Скорее всего, это не их вина. Мы, как правило, делаем свою работу и создаем продуманную одежду. На самом деле все сводится к бюджету. Мы не можем полностью влиять на этот процесс», — заключила эксперт.

В декабре журналисты The Sun раскрыли секрет заклепок на джинсах. Согласно материалу, заклепки являются важной частью джинсов, поскольку они скрепляют ткань в тех местах, где она может порваться. Например, в области карманов.