Психологи назвали книги с терапевтическим эффектом

Литература и кино иногда способны оказать реальный психотерапевтический эффект, уверены психологи Юлия Царенко и Федор Осипов. В разговоре с «Лентой.ру» они назвали книги и фильмы, которые частично способны заменить поход к специалисту или помочь осознать, что нужна профессиональная помощь.

В герое книги читатель иногда узнает себя и свое поведение. Такое наблюдение может оказать как психотерапевтический эффект, так и пробудить старые проблемы, уверены специалисты. Если есть психологические проблемы, высока вероятность получить ретравматизацию — когда человек вновь и вновь проживает травму. В таком случае необходима именно помощь специалиста, объяснила Царенко.

1. Тара Брах, «Радикальное принятие. Как исцелить психологическую травму и посмотреть на свою жизнь взглядом Будды»

В книге затрагивается такой важный феномен, как транснеполноценность. Это убеждение, что как бы сильно не старались, мы не можем оправдать ожиданий, которые в той или иной степени есть у каждого из нас, рассказала Царенко. Автор пишет о том, как формируется и выражается транснеполноценность, а также как принимать свои переживания, события в жизни, с сочувствием относится к себе, отметила психолог. «Книга написана живым языком с примерами из жизни автора и той работы, которую она проводит с людьми. Она подойдет тем, кто хочет больше принятия себя и своей жизни, а также практикующим медитацию», — отметила Царенко.

2. Питер Левин и Энн Фредерик, «Пробуждение тигра — исцеление травмы. Природная способность трансформировать экстремальные переживания»

Эта книга для более продвинутых читателей — людей, которые интересуются психологией, заметила Царенко. Она сопровождается научными объяснениями психологических травм. В ней разъясняют, как они возникают на физиологическом уровне и меняют человека.

«На самом деле книга про силу, которой обладает человек. Про то, как травма блокирует эту силу и как она потом может высвободиться. Здесь представлен соматический подход к исцелению. Также рассматривается травма как способ выжить, говорится, что это инстинкт. Психика таким образом пытается уберечь нас от чего-то худшего, чтобы не сойти с ума, чтобы дальше как-то функционировать, и что на самом деле мы все в той или иной степени травмированы», — рассказала психолог.

3. Ирина Млодик

Психолог Осипов рекомендовал к прочтению несколько книг этого автора, практикующего психотерапевта и кандидата психологических наук. Среди них «Там, где тебя еще нет. Психотерапия как освобождение от иллюзий» — книга, которая поможет понять, что такое психотерапия, для чего и кому нужен психолог. «Долго. Дорого. Без иллюзий. Разговоры о психотерапии со скептиком» — книга для скептиков о смысле психотерапии. «Жизнь взаймы. Как избавиться от психологической зависимости» — книга о том, как обрести себя. «Метаморфозы родительской любви или как воспитывать, но не калечить» — книга для родителей, которым важно помочь ребенку расти психологически. Она может помочь тем, кто уже вырос, но до сих пор плохо себя знает из-за психологических травм.

4. Клод Штайнер, «Сценарии жизни людей»

По словам Осипова, книга рассказывает об основных сценариях жизни, которые каждый примеряет на себя как маски, чтобы уйти от собственной реальности. Находясь в сценарии, контакт с собой маловероятен. Поэтому книга подойдет каждому, кто хочет обрести себя, отметил психолог.

5. Валерий Синельников, «Возлюби болезнь свою»

Книга для всех, кто готов реально взглянуть на себя и научиться слушать сигналы своего тела, рассказал Осипов. По словам психолога, Синельников не только объясняет, для чего дана болезнь и в чем ее вторичная выгода. Он позволяет взять паузу, чтобы оглянуться вокруг, увидеть уникальность момента и просто быть.

Психологи подчеркнули, что ожидания от книг переоценены. Они, безусловно, могут оказывать психотерапевтический эффект, но вряд ли заменят поход к психологу.

