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Сын Куравлева раскрыл подробности о его состоянии

Сын актера Куравлева Василий: надеемся на его выздоровление, для этого есть основания
Леонид Куравлев

Леонид Куравлев. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Сын народного артиста РСФСР Леонида Куравлева Василий раскрыл подробности о состоянии отца. Он рассказал ТАСС, что актер находится в Коммунарке с пневмонией.

«Тесты на ковид отрицательные. Мы надеемся на его выздоровление, и для этого есть основания, по словам врачей. Это вся информация», — уточнил сын артиста.

Как рассказал агентству источник в Коммунарке, Куравлев был госпитализирован еще в среду, 5 января, и находится в 4-й реанимации. «Тяжелое состояние на протяжении нескольких дней», — отметил собеседник.

Ранее Starhit сообщил, что Куравлева госпитализировали, он на кислороде, так как легкие поражены.

Леонид Куравлев сыграл в таких фильмах, как «Живет такой парень», «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Из Лебяжьего сообщают», «Ваш сын и брат», «Золотой теленок» и «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Звание народного артиста он получил в 1977 году.

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Марина Совина
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