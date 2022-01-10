Названо число застрявших в Казахстане российских туристов

В Казахстане на начало января может находиться не более 300-500 путешественников из России. Число застрявших в республике российских туристов назвала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, пишет «Интерфакс».

По словам главы ассоциации, около половины от этого числа туристов, скорее всего, уже вернулись домой. Также она сообщила, что большинство из них находится в районе Алма-Аты.

«При этом, по имеющимся данным, все они организовывали отдых не через российских туроператоров, а самостоятельно, бронируя размещение в Казахстане и перелет. Возможно, что некоторые из них воспользовались какими-то предложениями казахстанских туристических компаний», — уточнила Ломидзе.

Директор АТОР также отметила, что зимой самостоятельные туристы едут кататься на лыжах на горнолыжный курорт Шымбулак рядом с Алма-Атой, тренируются в горных лагерях или отдыхают в столице республики, Нур-Султане. Тем не менее на данный момент число туристических поездок составляет всего лишь 0,7 процента от общего числа прибытий россиян в эту страну.

Ранее в январе россиянин, застрявший в аэропорту казахского города Алма-Аты во время беспорядков, рассказал подробности эвакуации из страны. По словам мужчины, он вместе с женой и двумя детьми провел в самолете, который пытались захватить митингующие, около 15 часов.