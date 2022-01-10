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Застрявший в аэропорту Алма-Аты россиянин описал эвакуацию фразой «как в кино»

Застрявший в аэропорту Алма-Аты россиянин рассказал об эвакуации из страны

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Россиянин, застрявший в аэропорту казахского города Алма-Аты во время беспорядков, рассказал подробности эвакуации из страны. Его слова приводит Telegram-канал Zvezdanews.

По словам пассажира Владимира Валягина, он вместе с женой и двумя детьми провел в самолете, который пытались захватить митингующие, около 15 часов. Следующим утром мужчине удалось покинуть воздушное судно и договориться улететь из Казахстана рейсом Минобороны.

«В режиме спецоперации, такое только в кино видел», — описал процесс эвакуации Валягин. Он отметил, что россиян вывозили на военных машинах на скорости 80-100 километров в час при плохой погоде. «Туман, дождь со снегом, не соблюдая никаких правил движения. Еще немного и мы бы попали в самую гущу событий», — добавил он.

Ранее в январе сообщалось, что аэропорт Алма-Аты закрыт на неопределенный срок на фоне протестов. Уточняется, что воздушная гавань не возобновит работу с 10 января.

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Мария Гейн
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