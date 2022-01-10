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Умер основатель фестиваля «Вудсток» Майкл Лэнг

Один из организаторов фестиваля «Вудсток» Майкл Лэнг скончался на 78-м году жизни
Майкл Лэнг

Майкл Лэнг. Фото: Sharkpixs / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Умер один из основателей и организаторов музыкального фестиваля «Вудсток» Майкл Лэнг. Об этом сообщает The Sun.

Мужчина скончался на 78-м году жизни в онкологическом центре имени Слоуна в Нью-Йорке. По словам представителя семьи Лэнга Майкла Паньотты, причиной смерти стала редкая форма неходжкинской лимфомы.

Майкл Лэнг родился 11 декабря 1944 в Бруклине. Он занялся организацией концертов в конце 1960-х годов. Его первым большим мероприятием стал поп-фестиваль в Майами в 1968 году, в котором приняли участие Джимми Хендрикс и Фрэнк Заппа. В 1969 году Лэнг совместно с промоутерами Джоном Робертсом, Джоэлом Розенманом и Арти Корнфельдом провели четырехдневный фестиваль «Вудсток», который стал одним из важнейших событий культурной жизни США той эпохи.

Известно, что Лэнг хотел провести юбилейный фестиваль в 2019 году, однако из-за отсутствия финансовой поддержки мероприятие пришлось отменить.

Сергей Равин
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