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Стало известно число погибших в ДТП за новогодние каникулы в Москве

Шесть человек погибли и 99 пострадали в ДТП в Москве за новогодние каникулы

Фото: АГН «Москва»

Число погибших из-за ДТП на московских улицах в период новогодних каникул составило шесть человек, еще 99 получили повреждения различной степени тяжести, в том числе четыре ребенка. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на управление ГИБДД по Москве.

Всего, по данным ведомства, с 1 по 9 января произошло 76 дорожно-транспортных происшествий.

«Наиболее частыми причинами аварий становились несоответствие скорости конкретным условиям движения, несоблюдение очередности проезда, нарушение требований сигналов светофора, неправильный выбор дистанции и переход через проезжую часть вне пешеходного перехода», — сообщили в АГН «Москва».

Ранее в сети появилось видео наезда автомобиля на годовалого ребенка в подмосковных Мытищах, ребенок погиб.

В пятницу, 7 января, один человек скончался в результате столкновения автомобиля скорой помощи с трамваем на площади Абельмановская Застава в столице.

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Роман Кирьянов
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