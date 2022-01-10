Стало известно число погибших в ДТП за новогодние каникулы в Москве

Число погибших из-за ДТП на московских улицах в период новогодних каникул составило шесть человек, еще 99 получили повреждения различной степени тяжести, в том числе четыре ребенка. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на управление ГИБДД по Москве.

Всего, по данным ведомства, с 1 по 9 января произошло 76 дорожно-транспортных происшествий.

«Наиболее частыми причинами аварий становились несоответствие скорости конкретным условиям движения, несоблюдение очередности проезда, нарушение требований сигналов светофора, неправильный выбор дистанции и переход через проезжую часть вне пешеходного перехода», — сообщили в АГН «Москва».

Ранее в сети появилось видео наезда автомобиля на годовалого ребенка в подмосковных Мытищах, ребенок погиб.

В пятницу, 7 января, один человек скончался в результате столкновения автомобиля скорой помощи с трамваем на площади Абельмановская Застава в столице.