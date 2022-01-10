Появилось видео смертельного наезда на годовалого ребенка в Мытищах

В сети появилось видео смертельного наезда автомобиля на годовалого ребенка во время парковки в подмосковных Мытищах. Его публикует телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как автомобиль быстро движется по двору, а после — резко останавливается. Водитель выходит из машины, чтобы посмотреть, что случилось, затем проезжает вперед.

Инцидент произошел на улице Пионерской во воскресенье, 9 января. Когда мальчик оказался под колесами, его мать начала стучать по стеклу. От полученных травм малолетний россиянин скончался до приезда скорой помощи.

Ранее в городе Усть-Кут Иркутской области пьяный водитель сбил пятерых российских школьников. По словам нарушителя, из-за плохой дороги ему пришлось маневрировать, в какой-то момент подростки вышли на проезжую часть. Россиянин признал вину в ДТП.