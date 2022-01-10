В Минздраве назвали виновных в мутациях омикрона

Внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина назвала виновных в мутациях и адаптациях омикрон-штамма коронавируса. Ее слова приводит URA.RU.

Эксперт сообщила, что омикрон адаптируется за счет непривитого населения. «Как заявляют ученые, в частности коллектив академика [Александра] Гинзбурга, вакцины эффективны с точки зрения вероятности заражения омикроном, они серьезно защищают от тяжелого течения и летального исхода», — заявила она.

Специалист отметила, что омикрон-штамм оказался в разы заразнее, чем дельта. Кроме того, новым вариантом коронавируса заболевает немалое количество детей.

Ранее вирусолог Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн предположил, что пятая волна коронавируса начнется в России в конце января или начале февраля. По его мнению, стоит ждать высоких показателей заболеваемости.