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Моргенштерн запустил собственное СМИ

Рэпер Моргенштерн запустил собственное СМИ под названием «Не Моргенштерн»

Фото: @morgen_shtern

Российский рэпер Моргенштерн запустил собственное СМИ под названием «Не Моргенштерн». Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.

«Так как Моргенштерн чуть ли не иностранный агент и враг нации, мы решили никак с ним не ассоциироваться, поэтому с гордостью представляю вам СМИ "Не Моргенштерн"», — анонсировал музыкант свое издание. Он отметил, что на данный момент оно запущено в тестовом режиме в Telegram.

Музыкант также объяснил свое решение создать новостной ресурс. Он заявил, что устал от однообразных изданий, поэтому захотел запустить свое «свободное, честное, прогрессивное, инновационное» СМИ.

Ранее глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина обвинила Моргенштерна в получении иностранного финансирования и назвала его проектом Запада. В ответ рэпер заявил, что его критики пытаются пиарить себя и наращивают собственную цитируемость за счет его имени.

Асель Минбаева
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