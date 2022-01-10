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Экономическую позицию России назвали лучшей в мире

Представитель РФ в МВФ: позиция России по макроэкономическим показателям лучшая в мире

Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Позиция России по макроэкономическим показателям является лучшей в мире. Об этом сказал ТАСС российский исполнительный директор в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.

Он пояснил, что у страны низкий госдолг (в пределах 20 процентов ВВП). «В 2020 году был дефицит, доходы упали, расходы увеличились, оказывалась социальная поддержка. А в 2021 году у нас будет бюджет с профицитом», — отметил Можин. Накопления в Фонде национального благосостояния (ФНБ) уже приближаются к 10 процентам ВВП, «то есть чистый долг и того меньше», добавил представитель России в МВФ.

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У страны есть бюджетные накопления, строгое бюджетное правило и высокий уровень валютных резервов Центробанка, отметил он. Можин также назвал действия России в борьбе с инфляцией крайне решительными. «Приоритет у ЦБ правильный: надо задушить инфляцию, хотя это и бьет по интересам тех, кто хочет иметь дешевый кредит», — добавил он.

Можин также сказал, что принятые международным сообществом меры по спасению мировой экономики помогли смягчить воздействие вызванного COVID-19 кризиса, но привели к некоторым негативным последствий: к накоплению долгов и повышению уровня инфляции в большинстве стран мира.

Бюджет России на следующие три года — социально ориентированный, заявил ранее президент России Владимир Путин. Отвечая на вопрос о связи социальных расходов и инфляции, он отметил, что в ведущих экономиках мира растет дефицит бюджета из-за больших трат на восстановление экономики.

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Платон Щукин
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