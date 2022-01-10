Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Крыму назвали способ решения кризисной ситуации вокруг Украины

Сенатор Ковитиди: отказ Запада от расширения НАТО на восток разрешит кризис вокруг Украины
Ольга Ковитиди

Ольга Ковитиди. Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Разрешить критическую ситуацию вокруг Украины можно лишь с помощью отказа западных стран от расширения НАТО на восток. Такой способ назвал сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, пишут «Известия».

По ее словам, единственно возможное политическое решение в данной ситуации — отказ Запада от расширения НАТО на восток, ограничение на размещение его наступательных вооружений, а также ликвидация созданной им военной инфраструктуры.

Вместе с тем сенатор добавила, что игнорирование США и другими государствами позиции России по укреплению безопасности привело к росту напряженности вокруг Украины, а также в отношениях между Москвой и западными странами. Кроме того, переговоры России и Соединенных Штатов в Женеве покажут, насколько Вашингтон может принимать ответственное решение в сложный для всей европейской безопасности момент.

«При этом наши политические визави должны осознавать, что при отсутствии договоренностей по гарантиям безопасности Россия будет вынуждена обратиться к иным средствам для обеспечения нужного баланса сил и сдерживающего «устрашения оппонентов», — заключила Ковитиди.

Ранее Украине предрекли крах государственности из-за бездействия властей страны во внешней политике. По словам политолога Руслана Бортника, Киев рискует стать объектом в переговорах США и России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Переговоры делегаций России и США в Женеве завершились
Россия призвала США перестать недооценивать риск военной конфронтации
Строительство конкурента «Зарядья» в Санкт-Петербурге отменили
Педагог рассказала о помощи детям в возвращении к привычному ритму после каникул
В России заверили США в отсутствии планов по нападению на Украину
«Газпром» обвинили в приближении неминуемой катастрофы
«Зенит» усилился футболистом «Крыльев Советов»
Раскрыты секреты молодости отметившей 40-летие Кейт Миддлтон
Раскрыт вред зубных паст
Два украинских солдата погибли при исполнении в Донбассе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter