Разрешить критическую ситуацию вокруг Украины можно лишь с помощью отказа западных стран от расширения НАТО на восток. Такой способ назвал сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, пишут «Известия».

По ее словам, единственно возможное политическое решение в данной ситуации — отказ Запада от расширения НАТО на восток, ограничение на размещение его наступательных вооружений, а также ликвидация созданной им военной инфраструктуры.

Вместе с тем сенатор добавила, что игнорирование США и другими государствами позиции России по укреплению безопасности привело к росту напряженности вокруг Украины, а также в отношениях между Москвой и западными странами. Кроме того, переговоры России и Соединенных Штатов в Женеве покажут, насколько Вашингтон может принимать ответственное решение в сложный для всей европейской безопасности момент.

«При этом наши политические визави должны осознавать, что при отсутствии договоренностей по гарантиям безопасности Россия будет вынуждена обратиться к иным средствам для обеспечения нужного баланса сил и сдерживающего «устрашения оппонентов», — заключила Ковитиди.

Ранее Украине предрекли крах государственности из-за бездействия властей страны во внешней политике. По словам политолога Руслана Бортника, Киев рискует стать объектом в переговорах США и России.