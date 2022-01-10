Украине предрекли крах государственности из-за ошибок Киева

Украина может потерять независимость из-за бездействия властей. Украинский политолог Руслан Бортник предрек стране скорый крах государственности и потерю суверенного статуса в случае, если руководство продолжит вести нынешний внешнеполитический курс. Об этом он сообщил в прямом эфире UkrLive.

По мнению Бортника, опасность для Украины представляют начавшиеся в Женеве переговоры России и США по гарантиям безопасности. «Мы должны в этой ситуации быть умнее, мы сегодня срочно должны что-то предлагать США и России публично, какие-то компромиссные модели. Иначе нас просто "схлопнут" в нынешней ситуации», — заявил эксперт.

Бортник опасается, что без участия представителей Киева в переговорах Украина может стать объектом торга между Москвой и Вашингтоном. В итоге стороны примут решение без учета интересов республики и поставят ее перед фактом. Такой исход внешнеполитических событий в Восточной Европе — следствие ошибок Киева, уверен политолог.

Российские и американские дипломаты 10 января обсуждают в том числе и «украинский вопрос». Москва потребовала от США и НАТО обеспечить нейтральный статус Украины, дав гарантии невступления страны в Североатлантический альянс. Хотя Вашингтон на уровне политических заявлений отказался от таких обещаний, источники в администрации президента США Джо Байдена говорят о том, что Киеву не удастся в ближайшие годы стать членом НАТО.

Переговоры России и США начались 10 января. От Кремля в Женеву приехали заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин.