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Украине предрекли крах государственности из-за ошибок Киева

Украинский политолог Бортник предрек потерю страной независимости из-за бездействия Киева

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Украина может потерять независимость из-за бездействия властей. Украинский политолог Руслан Бортник предрек стране скорый крах государственности и потерю суверенного статуса в случае, если руководство продолжит вести нынешний внешнеполитический курс. Об этом он сообщил в прямом эфире UkrLive.

По мнению Бортника, опасность для Украины представляют начавшиеся в Женеве переговоры России и США по гарантиям безопасности. «Мы должны в этой ситуации быть умнее, мы сегодня срочно должны что-то предлагать США и России публично, какие-то компромиссные модели. Иначе нас просто "схлопнут" в нынешней ситуации», — заявил эксперт.

Бортник опасается, что без участия представителей Киева в переговорах Украина может стать объектом торга между Москвой и Вашингтоном. В итоге стороны примут решение без учета интересов республики и поставят ее перед фактом. Такой исход внешнеполитических событий в Восточной Европе — следствие ошибок Киева, уверен политолог.

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14 декабря

Российские и американские дипломаты 10 января обсуждают в том числе и «украинский вопрос». Москва потребовала от США и НАТО обеспечить нейтральный статус Украины, дав гарантии невступления страны в Североатлантический альянс. Хотя Вашингтон на уровне политических заявлений отказался от таких обещаний, источники в администрации президента США Джо Байдена говорят о том, что Киеву не удастся в ближайшие годы стать членом НАТО.

Переговоры России и США начались 10 января. От Кремля в Женеву приехали заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин.

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Дмитрий Настасьев
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