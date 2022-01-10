Сотрудница Nike раскрыла способ получить новые кроссовки бесплатно

Бывшая сотрудница магазина Nike раскрыла способ получить обувь бренда бесплатно. На ролик, который она опубликовала на своей странице в TikTok, обратили внимание в The Sun.

Американка Хейли Даркангелис (Hayley Darcangelis) рассказала, что покупатель может обменять старую пару кроссовок на новую в любой торговой точке марки в течение года после покупки в случае появления дефектов. По ее словам, при возврате необходимо продемонстрировать выцветший логотип Nike, заломы на союзке или порванные шнурки.

Экс-продавщица объяснила, что работники магазина оформят возврат старых кроссовок и предоставят подарочную карту, номинал которой позволит возместить стоимость испорченной пары. Отмечается, что покупателю не понадобится чек, доказывающий покупку.

«Обычно вам говорят, что для возврата есть 30 дней, но если на вещах появляются дефекты — срок увеличивается до года. Такой трюк можно проделать и с онлайн-магазином, заполнив форму на сайте и направив в Nike свои старые кеды», — заключила блогерша.

В апреле 2021-го девушки массово обнаружили одежду люксовых брендов в секонд-хендах за бесценок. Жительницы Великобритании принялись снимать ролики с рассказами о своих удачных покупках в магазинах подержанных товаров, публикуя их с хештегом #charityshophauls.