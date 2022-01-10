США отказались обсуждать безопасность Европы без европейских союзников

Вашингтон не намерен обсуждать безопасность в Европе без европейских союзников. Об этом сообщила первый заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман, передает РИА Новости.

Она подчеркнула, что Соединенные Штаты обсудят ряд двусторонних вопросов с Россией в рамках диалога по стратегической стабильности, однако вопросы европейской безопасности не будут рассматриваться без европейских партнеров.

Кроме того, Шерман добавила, что обсуждение некоторых вопросов будет отложено до встречи Совета Россия-НАТО в Брюсселе 12 января и до заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 13 января.

Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс раскрыл детали первой российско-американской встречи по гарантиям безопасности, которая прошла в Женеве.

9 января в Женеве состоялась встреча, предваряющая официальные переговоры РФ-США по гарантиям безопасности. Она продлилась более двух часов.